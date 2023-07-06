Altın ve Doları etkileyecek karar belli oldu

ABD Merkez Bankası FED’in faiz oranının sabit tutulduğu son toplantısına ait tutanaklar, bazı FED yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

Altın ve Doları etkileyecek karar belli oldu

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek oy birliğiyle yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin söz konusu toplantıda faiz artışından yana olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer bu toplantıda federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasından yana olduklarını veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirtti." ifadesi yer aldı.

FED'in tutanaklarında, 25 baz puanlık faiz artışını destekleyen yetkililerin, iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini, ekonomik faaliyetteki ivmenin önceden tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ve enflasyonun zaman içinde yüzde 2 hedefine geri dönme yolunda olduğuna dair çok az açık işaret olduğunu gerekçe gösterdiği aktarıldı.

"UYGUN VEYA KABUL EDİLEBİLİR"

Tutanaklarda, neredeyse tüm Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının sabit tutulmasının "Uygun veya kabul edilebilir" olduğuna karar verdiği belirtilerek, "Yetkililerin çoğu, bu toplantıda hedef aralığı değiştirmeden bırakmanın, ekonominin Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerlemesini değerlendirmek için kendilerine daha fazla zaman tanıyacağını ileri sürdü." ifadesi kullanıldı.

Tüm yetkililerin enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının çok sıkı olması nedeniyle, Komite'nin hedeflerine ulaşılması amacıyla para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağını öngörmeye devam ettikleri belirtilen tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin ekonomik projeksiyonlarında 2023 yılı boyunca faiz oranında ek artışların uygun olacağı kanaatine vardıkları kaydedildi.

Tutanaklarda, ekonominin hane halkı ve işletmeler için daha yüksek faiz oranları da dahil olmak üzere daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan, ekonomik faaliyet, işe alım ve enflasyon üzerinde muhtemelen baskı oluşturacak ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğu ancak bu etkilerin kapsamının belirsizliğini koruduğu belirtildi.

FED'in tutanaklarında, iş gücü piyasası koşullarının devam eden gücü ve tüketici harcamalarının direnci göz önüne alındığında, ekonominin yavaş büyümeye devam etmesinin ve bir gerilemeden kaçınma olasılığının neredeyse "Ilımlı resesyon" beklentisi kadar olduğunun öngörüldüğü ifade edildi.

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