ABD’de özel sektör istihdamının beklentileri aşmasına rağmen piyasalarda riskten kaçış eğiliminin güçlenmesi altına alım getirdi.

ABD özel sektör istihdamı ekim ayında 42 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi 28 bin artış yönündeydi. Normalde güçlü istihdam verisi, faiz indirim ihtimalini zayıflatarak altın için baskı unsuru oluştururken, bu kez piyasalarda riskten kaçış eğiliminin ağır basması fiyatları yukarı taşıdı.

Çarşamba günü küresel hisse senetlerinde, yüksek değerleme endişeleriyle geri çekilme görülürken, güvenli varlıklara yönelim altını destekledi.

Altın fiyatları ABD’den gelen haberler ışığında hafif yükseldi. Altının ons fiyatı 3 bin 987 dolardan işlem görüyor. Gram altın 5 bin 535 lira olurken çeyrek altın ise 8 bin 748 liradan güne başladı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Döviz piyasası da güne çok sınırlı yükselişle başladı. Dolar kuru 42,11 liraya gelirken euro ise 48,59 liradan işlem görüyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi güne yüzde 0,81 düşüşle 10 bin 970 puandan başladı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,48 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ülkede görülen tarife davasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle dün yüzde 4,16 seviyesine çıkarken, şu sıralarda sınırlı bir azalışla yüzde 4,15 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün yatay seyirle 100,2 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 100 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsaları dün alış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi. İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,42 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.