ABD’de FED’in faiz indirimi beklentisi ve bugün açıklanacak istihdam rakamları öncesinde piyasalar güne hafif yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin doların altında işlem görmeye devam ederken dolar ve euro kurunda ise hafif yükseliş yaşanıyor.

Piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığı olarak yüzde 69'u değerlendiriyor; bu oran, FOMC kararından önce yüzde 90'dı. Devam eden federal kapanma nedeniyle hükümet verilerinin sınırlı kalmasıyla birlikte, dikkatler daha fazla ağırlık taşıyan özel işgücü piyasası raporlarına yöneldi.

Düşüş baskılarına ek olarak, ticaret gerilimleri de azalıyor ve Çin, belirli altın perakendecileri için uzun süredir devam eden vergi muafiyetini sonlandırarak dünyanın en büyük tüketici pazarındaki altın alım artışını yavaşlatabilir. Bu arada, finans piyasalarında daha geniş bir riskten kaçınma hissiyatı, güvenli liman varlıklarına olan talebi destekleyebilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı düne göre hafif yükselişle 3 bin 966 dolardan işlem görüyor. Gram altın 5 bin 516 liraya gerilerken çeyrek altın 8 bin 689 lira ve Cumhuriyet altını 36 bin 874 lira oldu.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Serbest piyasada dolar güne 42,08 lira euro ise 48,40 lira seviyesinde başladı. Dün doların satış fiyatı 42,0880, avronun satış fiyatı ise 48,4040 lira olmuştu.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise güne yüzde 1,32 düşüşle 10 bin 914 puandan başladı.

KÜRSESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel pay piyasalarında yatırımcı odağının, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağına dair iyimserliklerden, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine doğru kaydığı görüldü.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı yatırımcıların risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecinin sonuçlanamaması, ekonomik veri akışında gecikmelere neden olmayı sürdürüyor. Özellikle, bu haftanın veri takviminde yer alan tarım dışı istihdam verisinin yüksek ihtimalle açıklanmayacak olması yatırımcıların ülke ekonomisinin gidişatına yönelik bilgi edinmesini kısıtlarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) adımlarına yönelik beklentilerin şekillenmesini de zorlaştırıyor.

Avrupa borsaları dün satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'deki istihdam raporunun yanı sıra Avro Bölgesinde açıklanacak eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yakından takip edilecek.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,76 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir görünüm hakimken, bölgedeki haber akışına göre Çin, 10 Kasım'dan itibaren ABD ürünlerine uygulanan yüzde 24'lük gümrük tarifesini bir yıl askıya alacak.