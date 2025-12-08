Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Gümrük tarifelerinden dolayı Bankanın gelecek yıla dair politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan veriler de Fed'in faiz indirim beklentilerini destekledi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

FED’in yapacağı kritik toplantı öncesinde piyasalar oldukça hareketlendi. Haftanın ilk günü altın fiyatları faiz indirimi beklentisi ile yukarı çıktı.

Altının ons fiyatı 4 bin 197 dolardan açıldıktan sonra saat 09.33 itibari ile yüzde 0,51 artışla 4 bin 218 dolar seviyesine geldi.

Gram altın da haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışı 5 bin 748 liradan yapan gram altın yüzde 0,40 artışla 5 bin 771 liraya yükseldi.

Öte yandan çeyrek altın yüzde 0,42 artışla 9 bin 434 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise yüzde 0,42 yükselerek 37 bin 622 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO HAFİF YÜKSELİŞTE

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,5640 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 49,6950, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 98,80 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler gelmesi durumunda bunun dolara talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.