Piyasalarda ABD’den gelen verilerin neden olduğu dalgalanma devam ediyor. Özel veriler, ABD şirketlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada haftada ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterdi. Bu durum, işgücü piyasasındaki devam eden zayıflığı vurgulayarak daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekliyor.

Yatırımcılar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, ABD hükümetinin şimdiye kadarki en uzun kapanmasını sona erdirmek için harekete geçmesiyle birlikte bir dizi resmi veri bekliyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAFİF DÜŞÜŞ VAR

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 581 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

DÖVİZDE HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Piyasalardaki hafif yükseliş trendi döviz kuruna da yansıdı. Dolar kuru güne 42,24 liradan başlarken, euro ise 48,96 lira seviyesinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 65,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.33 itibarıyla fiyat yüzde 0,13 düşerek 64,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,80 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi gerilemede, ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona erebileceğine ilişkin işaretlerin artmasına rağmen, küresel arz fazlası endişeleri ve doların güçlü seyri etkili oldu.