Altın fiyatları, ABD'de daha fazla faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte ons başına 4 bin doların altına geriledi. Pazartesi günü, bazı Federal Rezerv yetkilileri temkinli davranarak Aralık ayında ek bir parasal genişlemeyi desteklemekten kaçındı.

Bu durum, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yılın son indirimi olabileceğini belirttiği geçen haftaki faiz indiriminin ardından geldi. Piyasa fiyatlandırması, Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığının yüzde 65 olduğunu gösteriyor; bu oran bir hafta önce yüzde 90'ın üzerindeydi.

Yatırımcılar, Fed'in politika yolu hakkında daha fazla netlik kazanmak için yaklaşan ABD özel istihdam verilerini yakından takip ediyor. Aynı zamanda, ABD ve Çin'in geçen hafta gümrük vergilerini uzatma, ihracat kontrollerini hafifletme ve diğer ticaret engellerini azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı.

Ayrıca, Çin'in altın satışlarına uzun süredir devam eden vergi teşviğini sona erdirme hamlesi, yurt içi fiyatları yükseltebilir ve dünyanın en büyük külçe piyasalarından birinde talebi olumsuz etkileyebilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken, ons fiyatı haftanın ilk işlem gününü 4.001 dolardan tamamladı. Yeni güne sınırlı bir geri çekilme ile başlayan ons altın, sabah saatlerinde 3.978 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

Serbest piyasada gram altın 5 bin 81 liradan işlem görürken çeyrek altın 8 bin 921 lira, Cumhuriyet altını ise 17 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan dolar kuru güne 42,07 liradan euro ise 48,51 liradan başladı.