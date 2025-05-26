Altın ve dövizi olanlar dikkat! Uzman isimden bayram öncesi kritik uyarı

Kurban Bayramı öncesi TL ihtiyacı nedeni ile vatandaşların masraflarını karşılamak üzere birikimlerini bozdurma eğiliminde olduğunu hatırlatan İslam Memiş yeni hafta için kritik bir uyarıda bulundu.

ALTIN VE DÖVİZ YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI: “ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLEYİN”

Finans analisti İslam Memiş, döviz ve altın yatırımı yapanları 28 Mayıs Çarşamba gününe dikkat etmeleri konusunda uyardı. ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olacağı haftada, yatırımcılara piyasayı sakin bir şekilde takip etme çağrısı yaptı.

“HİÇBİR HABERİ ATLAMAYIN, PİYASAYI SESSİZCE TAKİP EDİN”

İslam Memiş, yatırımcılara 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar açıklanacak haberleri dikkatle izlemeleri gerektiğini söyledi. “Çarşamba gününe kadar gelecek haberleri kimse atlamamalı” uyarısında bulunan İslam Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha kazançlı olacağını ifade etti.

FOMC TUTANAKLARI VE TATİL NEDENİYLE PİYASALAR SAKİN

Memiş, ABD’de Memorial Day ve İngiltere’de Spring Bank tatili nedeniyle Pazartesi günü her iki ülkede de piyasaların kapalı olacağını hatırlattı. Bu nedenle dış piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını belirten Memiş, Çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının açıklanmasının beklendiğini söyledi. Memiş, “Dışarda sakin, içerde siyasi gelişmelerin ve önemli açıklamaların olacağı bir hafta bekliyorum” dedi.

DOLAR İÇİN YENİ TAHMİN: 40–45 TL BANDI

Bayram öncesi TL’ye olan talebin arttığını ifade eden İslam Memiş, döviz bozdurma eğilimlerinin bu nedenle yükseldiğine dikkat çekti. İslam Memiş yılın ikinci yarısında ise doların 40–45 TL bandına yükselebileceği öngörüsünü paylaştı.