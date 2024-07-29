Altın ve gümüşte kıyamet kopacak

BORSA'DA SEYİR NASIL?

Memiş, Borsa İstanbul'un haftayı 10 bin 891 puandan kapattığını belirtti. Memiş, "10 bin 900'ün altında kapanış oldu. 10 bin 900 ve devamında 10 bin 750 destek seviyelerini takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta 10 bin 800 üzerinde tutunursa, yukarıda 11 bin ve 11 bin 200 puan seviyeleri var. Yurtdışı borsalardaki olumsuz gelişmeler, bizim borsamızı da etkiliyor. Biz borsada beklemeyi tercih ediyoruz" dedi.

