Altın ve gümüşte kıyamet kopacak

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, "Teknik düşüşler kalıcı değildir. Hafta sonu olumsuz haber akışı gelirse yine haftaya yükselişle başlama ihtimalimiz kuvvetli" değerlendirmesinde bulundu.
Finansal analist İslam Memiş kişisel Youtube kanalında altın, döviz, borsa ve gümüş ekseninde yeni haftayı değerlendirdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.