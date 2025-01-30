Altın ve kripto para piyasasında Fed etkisi

Fed'in gösterge faizini sabit bırakma kararının ardından ons altın 2746 dolara, gram altın da 3161 TL seviyesine gerilemişti. Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından yükselişe geçen altının onsu 2757 dolara çıktı. Altının gramı da 3173 lira seviyesine yükseldi.

Fed gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı. Karar öncesi 2751 dolar seviyesinde olan ons altın, karar açıklandıktan sonra 2746 dolara geriledi. Faiz açıklaması öncesi 3166 TL seviyesine çıkan gram altın ise karar sonrası 3161 TL oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından sonra altının onsu 2757 dolar seviyesine yükselirken altının gramı da 3173 TL seviyesine çıktı.

FED KARARI SONRASI KRİPTO PARADA YÜKSELİŞ

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından lider kripto para birimi Bitcoin hızla yükselmeye başladı.

Kripto para piyasaları da bu gelişmeyi pozitif algıladı ve Bitcoin gün içi en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin şu 103 bin 999 dolara kadar yükseldi. Bitcoin tarihi zirvesini 20 Ocak 2025 tarihinde 109 bin 588 dolarla kırmıştı.