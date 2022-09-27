İslam Memiş'ten çok kritik altın ve dolar uyarısı

Milli Gazete'nin haberine göre, İslam Memiş, "Ekim ayına hazır mısınız" başlıklı videosunda yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu haftayı geride bırakıyoruz. Ekim ayının başlamasına bir hafta kaldı. Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Merkez Bankası 100 baz puanlık indirim yaptı, dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Uluslararası piyasalardaki değer artışını da gördük. 20 yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi var.

"DOLARDAN UZAK DURUN"

Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var.

Brent petrol 90 doların aşağısını kırdı. Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz. Jeopolitik risklerde artış var. Fed faiz kararı sonrası 1658 doları test etti altının onsu. 1660-1680 dolar seviyesine sıkıştı. Bu kırılmazsa 1700 dolara kadar toparlanmanın mümkün olacağını tahmin ediyorum.

"ELİMDE DOLAR VAR NE YAPMALIYIM?"

Elimde dolar var soruları geliyor. Parite üzerinden işlemi tercih ettiğim için eline dolar geçen altının ons fiyatının düşük olduğunu düşünerek bunu yüzde 50 altın ve gümüş ile yatırımlarına yön verebilir. 20 yılın zirvesinde olan doları düşünün ve 13 ayın düşüğünde olan onsu düşünün. Gram altın TL ekranlarda 980. 998-1001 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim. Gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde.

"FED YENİDEN FAİZ ARTTIRACAK"

Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Nükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Jeopolitik riskler tırmanıyor.

Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor. Sokak gösterileri büyüyebilir. Fed faiz artırımlarına devam etti ancak yılın son çeyreğinde 50 baz puan devamında 25 puan artırım yapar diye tahmin ediyorum.

Yılın son çeyreği yılın ilk çeyreğine benzeyebilir. Nereye bakarsanız problem var. İyi bir gelişme var mı, hayır. Sistematik şekilde dünya düzeni, değişim süreci sancılı geçeceği için bu süreci çok serbest bırakmayacaklar. Daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir. Size dolar endeksinde 104-105'e geri çekilme olabilir, altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı.

EKİM AYI İÇİN ALTIN UYARISI

Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde TL var. Ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım. Altın gramı yükselince aradaki farklı alacağımdan zararım olmuyor. KKM'de TL'de duranlar, eline yeni TL geçenler bu hamleleri değerlendirebilir.

Dolara sıcak bakmıyorum. Dolar 20 yılın zirvesinde, euro 20 yılın dip seviyesinde. Zirvedekini mi satın alırsın, diptekini mi satın alırsın? Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak."