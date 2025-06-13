Altın ve petrol fiyatları çıldırdı! Piyasalarda İsrail depremi

İsrail'in İran'a saldırmasının hemen ardından ons altın 3 bin 430 dolara fırladı. Gram altın ise 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatların da altına paralel şekilde yükselişe geçti.

İsrail, düzenlediği saldırıda İran'daki nükleer tesisler, askerî hedefleri hedef aldı. Uzmanlar, İsrail İran gerginliğinin haftalarca sürebileceği konusunda altın ve para piyasalarını uyardı.

Son Dakika! İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da şiddetli patlamalar

İSRAİL SALDIRILARININ DAHA DA GELECEK



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyururken saldırılarının devamının da geleceğinin işaretini verdi. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.



ALTINDA TARİHİ REKOR

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesi piyasalarda büyük bir gerilim yaratmıştı. Ardından İsrail'in İran'a saldırı haberiyle birlikte piyasalarda deprem yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı, gram altın ise 4 bin 380 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini çıktı.

PETROL FİYATLARI TIRMANIYOR

Petrol fiyatları da İsrail'in İran'a saldırmasıyla yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş yüzde 7'yi aştı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.