Altın ve pırlantadan değerli! Kuyumcu çatıyı onlar için dizayn etti

Samsun'da kuyumculuk yapan 73 yaşındaki Abdi Azgar, kuş sevgisi nedeniyle 3 katlı iş yerinin terasına güvercinler için özel bir kümes kurdu. İş stresinden bunaldığında veya dinlenmek istediğinde kümese çıkarak Mardin'den getirdiği taklacı güvercinleri izleyen Azgar, en değerli varlığının mücevherlerinin yanı sıra güvercinleri olduğunu ifade etti.

Eski Samsunspor yöneticilerinden olan Abdi Azgar, kentin en işlek noktalarından Mecidiye Çarşısı'ndaki kuyumcu plazasında altın, pırlanta ve mücevher satışı yapıyor. Güvercin sevgisi nedeniyle eve gidene kadar bekleyemediğini belirten Azgar, iş yerinin çatısına özel olarak inşa ettiği kümeste onlarca güvercin besliyor. Gün içinde sık sık kümese çıkıp kuşlarını izleyen Azgar, bu hobisinin kendisine büyük mutluluk verdiğini kaydetti.

"GÜVERCİNLERİM, ALTINDAN VE PIRLANTADAN DAHA DEĞERLİ"

İşi gereği altın ve pırlantalarla iç içe olduğunu anlatan Abdi Azgar, "Kuyumcuyum ancak benim için kuşlarım, altından da pırlantadan da daha değerli. Çünkü güvercinleri çok seviyorum. Çocukluğumdan beri güvercinlere bir ilgim var. 13 yaşından beri kuş besliyorum. İşyerinde sıkıldığımda moralim bozulduğunda sık sık yukarı çıkarak kuşlarımı izliyorum. Güvercinleri izlemeye bakmaya doyamıyorum. İşyerim haricinde evde de kümesim var.

Orada da bahçeme kuşlar için bir yer yaptım. Oradaki güvercinlerimi uçurma fırsatım da var. İşyerimde müsait bir alan gördüğümden buraya da kümes yaptım. İşyerime 5-6 çift getirdim ancak çoğaldılar. İsteyen bazı arkadaşlarıma da veriyorum.

Şu anda 30'dan fazla güvercin besliyorum. Güvercin bakmak için Mardin'e ve Nusaybin'e gittim. Suriye'ye kuş almaya gidecektim ancak o dönem vizem olmadığı için geçemedim. Bir arkadaş vasıtası ile oradan güvercinleri alıp Samsun'a getirdim.

Bu güvercinlerin hepsi oyuncudur ve seri taklalar atarlar. Evlatlarım benden kuş sevgisini almadı. Onlar güvercinlere merak duymuyorlar. Ancak benim sevgime ve hobime de karışmazlar" dedi.

Kuyumcunun terasındaki kümes, çarşıdan gezen vatandaşların da dikkatini çekiyor.