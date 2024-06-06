Altın yaptı yapacağını

Hafta içinde karışık seyir sergileyen altın fiyatları yeni günde toparlanma denemelerinde bulunuyor.

Gram altın sabah 09.00’da 2.499 TL’de yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 2,479 – 2.507 TL aralığında tamamlayan altın fiyatları bugün yükseliş yaşıyor.

Gram altındaki yükselişler yeniden hız kazandı. Gram altın, dolar kurundaki karışık seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü seyir sergiliyor.

Resmi alın fiyatları ile kapalı çarşıdaki altın fiyatları arasındaki makas yeniden gündeme geldi. Resmi rakamlarda aynı saat diliminde gram altın 2.454 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; 4 Haziran Salı günü 2.396 seviyesinden tepki alımı başlatan gram altın, 2.467 TL’ye kadar yükseldiği görülüyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, tarafında da toparlanma denemelerinin olduğu görülüyor. 4 Haziran Salı günü 2.314 seviyesinden tepki alımı başlatarak, yukarı yönlü seyir sergileyen ons altın, 2.375 seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın aynı saat diliminde 2,365 seviyesinde toparlanmaya çalışıyor.

ALTININ DİNAMİTİ DOLAR ENDEKSİ

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alan dolar endeksi, dün bir miktar kayıplar verdikten sonra bugün yeniden yükselişe geçti. Dolar endeksi aynı saat diliminde 104,215 seviyesinden yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, değerli metaller üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında açıklanan öncü tarım dışı istihdam verisi 152 bin ile beklentilerin altın açıklandı. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde.

Bu veri dolar endeksi tarafında hareketlilik meydana getirebilir. Dolar endeksinde görülecek hareketlilik altın tarafında da volatiliteyi artırabilir.