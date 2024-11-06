Altın yatırımcıları sevinçten uçacak! İslam Memiş: Kolları sıvayın

Dünyanın gözü kulağı ABD başkanlık seçimlerine çevrilmişken sonuçlar da piyasaları etkiliyor. Altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yakından takip ediyor.

İslam Memiş, "Alım için fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir" dedi. Memiş "Düşüşler kalıcı değil" ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri piyasalarda hareketli günler yaşatırken özellikle altında yaşanacak değişimler altın yatırımcıları ve altında yatırım yapmayı düşünenler tarafından dikkatle inceleniyor.

DOLAR GÜÇLENECEK Mİ?

TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Bitcoin 75 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoinle uğraşan herkes Trump gelsin diye devam ediyordu. Bitcoin'de yüzde 6'nın üzerinde yükseliş var. TESLA hisselerinde de ciddi artış oldu. Dolar endeksi de arttı. Güçlü bir dolar isteyen Trump var karşımızda. ABD'de muhtemelen faiz indirimleri olacak. Hazine Bakanı ve FED Başkanı'nın değişmesi bekleniyor. Önemli etkenler var, en çok değer kaybedenler arasında...

Altın mı gümüş mü sorusunun yanıtını gümüş olarak verelim. Gümüş de baya değer kaybetti. Bunlar da değer kaybedenler arasında yer aldı." İfadelerini kullandı.

ALTIN ALIMI YAPILIR MI?

Gram altının ilerlediği noktada alım fırsatı olup olmadığı konusunda önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, geçtiğimiz hafta 3190 TL seviyesine kadar yükselen gram altında sevindiren haberi verdi. Yatırımcılara Sakin olun çağrısında bulunan İslam Memiş şu anda gram altının 3100 TL'nin altına düştüğünü belirtti. Alım için fırsat kollayanların kolları sıvaması gerektiğini ifade eden Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek kısa vadeli olduğunu ifade etti.