Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Uzman isim tarihlere işaret etti!

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 25 baz puanlık faiz indirimi kararıyla piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları karar sonrası kısa süreli düşüş yaşarken, yatırımcılar için yeni strateji arayışları başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, Fed’in açıklamasını “sarı madende soluklanma dönemi” olarak nitelendirdi. Gram altının 5.000 TL seviyesinden 4.850-4900 TL’ye kadar gerileme ihtimaline dikkat çeken Tuğsavrol, olası bu düşüşün yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini söyledi.

YENİ FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Tuğsavrol, yıl sonuna kadar yapılacak iki faiz toplantısına dikkat çekerek, 29 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde yeni kararların altın fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini ifade ederek piyasanın 25 baz puanlık yeni indirimler beklediğini ancak Fed Başkanı Jerome Powell’dan sürpriz kararlar gelebileceğini belirtti.

Tuğsavrol, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önererek, “Altın yıl başından bu yana %72 kazandırdı. Bu süreçte sabırlı ve planlı hareket eden yatırımcılar kazançlı çıkacaktır” dedi. Öte yandan, Fitch ve Goldman Sachs gibi kurumların ons altın için 4.000–5.000 dolar beklentisi dile getiren Tuğsavrol, “Yani faiz indirimlerinin daha fazla olacağı düşünülüyor” dedi.