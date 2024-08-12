Altın yatırımcısına büyük şok. Hazır olun son 48 saat kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın yatırımcısına büyük şok. Hazır olun son 48 saat kaldı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çarşamba gününe dikkat çekerek altın, dolar, euro ve gümüş gibi yatırım araçlarına yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Son Haberler
Broad Peak Dağı'nı temizleyen dağcıdan kötü haber Dünya
Broad Peak Dağı'nı temizleyen dağcıdan kötü haber
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Yaşam
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Doğu Perinçek'in dolandırıcılıktan yargılanan danışmanı hakim değişince tahliye edildi Gündem
Doğu Perinçek'in dolandırıcılıktan yargılanan danışmanı hakim değişince tahliye edildi
Brent petrol 80 doları aştı Ekonomi
Brent petrol 80 doları aştı
Miley Cyrus tarihe geçti Magazin
Miley Cyrus tarihe geçti
3 ili sağanak vurdu Yaşam
3 ili sağanak vurdu
Karadeniz’de facia. 3 kişi kayıp Yaşam
Karadeniz’de facia. 3 kişi kayıp