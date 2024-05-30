Altın yatırımcısını yıkan haber. Bu uygulama resmen yasaklandı

Geçtiğimiz yaz altın ithalatına getirilen yasak ve kota uygulamaları, başlangıçta belirli bir süre için planlanmıştı.

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü tarafından tepkiyle karşılanan bu uygulamaların bu yaz itibarıyla sona ermesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yasaklar hakkında atılacak adımları duyurdu.

Son yıllarda Türkiye'deki yüksek enflasyon, yatırımcıların ve şirketlerin varlıklarını altın ve dövizde tutmasına yol açtı.

Altına olan talebin tarihi seviyelere ulaşmasıyla birlikte ekonomi yönetimi, işlenmemiş altın ithalatına yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir aldı.

Bu adımların ardından işlenmemiş altın ithalatında önemli düşüşler yaşanırken, Türkiye'nin cari açığında bu kısıtlamaların etkisi belirgin bir şekilde hissedildi.

Ancak, bu kısıtlamaların geçici olduğu ve ekonomideki normalleşme ile birlikte eski uygulamalara dönüleceği beklentisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla suya düştü.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'ÇIKAR ÇEVRESİ' AÇIKLAMAS

Başlangıçta kuyumculuk ve mücevherat sektörü temsilcilerinin eleştirilerine hedef olan uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirlerin Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak sektörü sert bir şekilde eleştirdi.

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Şimşek, kota uygulamasına yönelik eleştirileri "çıkar çevresi" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Çıkar çevreleri memnun değil, ama kusura bakmasınlar. Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edip bir köşede atıl olarak tutmak, memleketin menfaatine değil. Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım, bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz.

Yapılan açıklamalar, altındaki kısıtlayıcı adımların uzun süre boyunca kaldırılmayacağı beklentisini doğurdu. Piyasalarda ise bu sınırlayıcı adımlara yenilerinin eklenebileceğine dair söylentiler yayılmaya başladı.

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ALTIN İÇİN YENİ YASAKLAR GELEBİLİR

Son aylarda altın üretim sürecinde değişikliklerin olabileceği belirtilirken, kuyumcular geçtiğimiz yıl çeyrek ve yarım gram altınlıkların yasaklanmasına benzer şekilde 22 ayarlık 1 gram altınların üretiminin durdurulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

31 Mart seçimlerinin ardından Türk lirasının reel olarak değer kazanması, piyasalardaki altın ve döviz talebini baskıladı.

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Ancak kuyumculuk sektörü, olası bir ekonomik çalkantıda vatandaşların fiziki altın bulma konusunda zorluk yaşayabileceğini belirterek, serbest piyasa ekonomisi gereğince altın ithalatına yönelik tedbirlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kota uygulaması nedeniyle sarrafiye türü altınlarda yüksek işçilik ücretleri ortaya çıktığını aktaran kuyumcular, Bakan Şimşek'ten normalleşme adımları çerçevesinde yasakların kaldırılmasını talep etti.