Altın yatırımcısının yüzü güldü! Haftaya yükselişle başladı (23.12.2024)

Altın yatırımcısı haftaya yükselişle başlarken, bir yandan da güncel fiyatlar araştırılmaya devam ediyor.
Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altın yeniden yükselişe geçti. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte altın fiyatları da merak konusu oldu.
İşte 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
20 Aralık Cuma günü gram altın fiyatı 2 bin 938 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 805 liraya gerilemişti. 23 Aralık Pazartesi ise gram altın 2 bin 979 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 870 TL’den işlem görerek haftaya başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.978,7330
Satış: 2.979,1520
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.623,8500
Satış: 2.624,4100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.765,9000
Satış: 4.870,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.062,9000
Satış: 19.423,4300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.522,00
Satış: 19.788,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.499,17
Satış: 9.739,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.057,89
Satış: 19.418,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.916,48
Satış: 20.417,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.634,95
Satış: 2.472,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.752,29
Satış: 2.897,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.578,00
Satış: 49.235,00
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.