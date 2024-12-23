Altın yatırımcısının yüzü güldü! Haftaya yükselişle başladı (23.12.2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Altın yatırımcısının yüzü güldü! Haftaya yükselişle başladı (23.12.2024)

Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi gününe yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde altın alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. İşte, 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcısı haftaya yükselişle başlarken, bir yandan da güncel fiyatlar araştırılmaya devam ediyor.

Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altın yeniden yükselişe geçti. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte altın fiyatları da merak konusu oldu.

İşte 23 Aralık 2024 güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

20 Aralık Cuma günü gram altın fiyatı 2 bin 938 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 805 liraya gerilemişti. 23 Aralık Pazartesi ise gram altın 2 bin 979 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 870 TL’den işlem görerek haftaya başladı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.978,7330

Satış: 2.979,1520

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.623,8500

Satış: 2.624,4100

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.765,9000

Satış: 4.870,8600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.062,9000

Satış: 19.423,4300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.522,00

Satış: 19.788,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.499,17

Satış: 9.739,02

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 19.057,89

Satış: 19.418,47

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 19.916,48

Satış: 20.417,06

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.634,95

Satış: 2.472,25

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.752,29

Satış: 2.897,52

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 48.578,00

Satış: 49.235,00

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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