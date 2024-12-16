Altın yeni haftaya nasıl başladı?İşte son durum

Güvenli liman altın 16 Aralık 2024 pazartesi gününe nasıl girdi. Küresel ekonomik gelişmelerle birlikte dalgalı bir seyir izleyen altında hareketlilik devam ediyor.

Gram altın yeni haftaya 2.983 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 877 liradan giriş yaptı.

İşte altın fiyatları şöyle

*** Gram altın satış fiyatı: 2.983 TL

*** Çeyrek altın satış fiyatı: 4.877 TL

*** Yarım altın satış fiyatı: 9.752 TL

*** Tam altın satış fiyatı: 19.754 TL

*** Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.449 TL

***Ons altın satış fiyatı: 2.649

Kapalıçarşı'da gram altın 3037 liradan, çeyrek altın ise 4.957 liradan fiyatlandı. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları: