Altın yeni haftaya nasıl girdi? Gram altın kaç lira?

ABD'de Donald Trump Başkan seçilmesinin ardından Bitcoin coşarken, altın kayıp yaşadı. İki ay önceki seviyeye çekilen altın hem iç piyasada hem de dış piyasada değer kaybetti. Gram altın güne 2.869 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 692 liradan başladı. Gram altın ise saat 09.04 itibarıyla Kapalıçarşı'da 3030 liradan fiyatlanıyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

-Gram altın: 2.869,9550TL

- Çeyrek altın: 4.693,7700 TL

- Yarım altın: 9.383,83 TL

- Tam altın: 19.748,00 TL

- Cumhuriyet altını: 18.713,3700 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.589,9000 dolar

Kapalıçarşı'da ise gram altın 3030 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4946 liradan fiyatlandı.