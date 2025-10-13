Altın ve gümüş, küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ekonomik beklentilerle haftaya rekor seviyelerde giriş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 100 vergi uygulama tehdidi, güvenli liman arayışını güçlendirdi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gideceğine dair öngörüler, değerli metallere talebi artırdı.

Ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 069 dolar seviyesine ulaşırken, uzmanlar yükselişin devamında 4 bin 090 doların direnç oluşturabileceğini belirtiyor. Kapalıçarşı’da gram altın, tarihi zirvesini yenileyerek 5 bin 459 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 259 TL, Cumhuriyet altını ise 36 bin 923 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Gümüş de altındaki yükselişe paralel olarak değer kazandı; ons gümüş 48 doları aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa analistleri, Trump’ın açıklamalarının küresel ticarette yeni bir gerilim dalgası yaratabileceğini, bunun da altın talebini destekleyeceğini öngörüyor.

Öte yandan, FED’in Aralık 2025’te yapacağı toplantıda faiz indirimine gitme olasılığı, yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesini sağlıyor. Türkiye’de ise döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri, gram altının rekor kırmasında etkili oldu.