Altın yeni rekora doğru koşuyor! Trump etkisi sürüyor

Altın yatırımcıları her geçen gün paralarına para katıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında prim yapan altın güçlü duruşunu sürdürüyor.

Bazı uzmanlar geçtiğimiz haftalarda düzeltme olacağı beklentilerini açıklasalar da altın son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

24 Şubat gününde; Ons altın güne 2935 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2921 dolar, en yüksek de 2944 dolar seviyesi görüldü. Ons altının tarihi zirvesi 2954 dolar seviyesinde bulunuyor. Şu sıralar 2940 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ise güne 3438 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3424 lira, en yüksek de 3451 lira seviyesi görüldü. Tarihi zirvesi ise 3452 lira seviyesiydi. Şu sıralar 3445 liradan alıcı buluyor.

TRUMP ETKİSİ SÜRÜYOR!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin sivri çıkışları, jeopolitik söylemler ve doların küresel piyasalarda güç kazanması altını destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Avrupa ekonomisindeki zayıflık, Çin'in ticaretinin ABD nedeniyle sekteye uğraması ihtimali, Trump'ın Panama Kanalı ve Grönland'ı alma talepleri küresel gerilimi artırıyor.