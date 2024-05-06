Altın yeniden toparlanabilecek mi?

Altın yeniden toparlanabilecek mi?
Kaynak: Haber Merkezi
Altın yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma denemelerinde bulunuyor.
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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 1

Geçtiğimiz haftalarda büyük kayıplar veren değerli metaller bugün kayıplarını dizginleyerek toparlanmaya çalışıyor.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 2

Fed’e yönelik belirsizliklerin arttığı süreçte gram altın 2.367 TL’ye kadar geriledi. Gram altın, ons altın ve dolar kuru arasında hareketleniyor.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 3

Gram altın bugün sabah 10.00’da 2.402 TL bandında yatay bir bant üzerinde işlem görüyor.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 4

Dolar kurundaki ani hareketlenmelerin etkisiyle yön bulmaya çalışan gram altında kritik bölge olan 2.379 TL bölgesi dikkat edilmesi gereken bir nokta bu seviyenin altına sarkması düşüşleri hızlandırabilir

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 5

Ons altında ise toparlanma çabalarının olduğu görülüyor. Ons altın aynı saat diliminde 2.314 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 6

Ons altın geçtiğimiz hafta belirsizliklerin etkisiyle 2.275 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında kritik bölge olan 2275 dolar seviyesinin altına sarkması düşüşleri hızlandırabilir.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 7

ABD tarafında yaşanacak gelişmeler dolar tarafında etkili olacağından dolardaki yaşanacak gelişmeler altın tarafında hissedilebilir.

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Altın yeniden toparlanabilecek mi? 8

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanan Tarım dışı İstihdam verisi 175 bin ile beklentilerin altında açıklandı. Bu durum dolar tarafını zayıflatırken, altın tarafını güçlendirdi.

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