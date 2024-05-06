Altın yeniden toparlanabilecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda büyük kayıplar veren değerli metaller bugün kayıplarını dizginleyerek toparlanmaya çalışıyor.
Fed’e yönelik belirsizliklerin arttığı süreçte gram altın 2.367 TL’ye kadar geriledi. Gram altın, ons altın ve dolar kuru arasında hareketleniyor.
Gram altın bugün sabah 10.00’da 2.402 TL bandında yatay bir bant üzerinde işlem görüyor.
Dolar kurundaki ani hareketlenmelerin etkisiyle yön bulmaya çalışan gram altında kritik bölge olan 2.379 TL bölgesi dikkat edilmesi gereken bir nokta bu seviyenin altına sarkması düşüşleri hızlandırabilir
Ons altında ise toparlanma çabalarının olduğu görülüyor. Ons altın aynı saat diliminde 2.314 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ons altın geçtiğimiz hafta belirsizliklerin etkisiyle 2.275 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında kritik bölge olan 2275 dolar seviyesinin altına sarkması düşüşleri hızlandırabilir.
ABD tarafında yaşanacak gelişmeler dolar tarafında etkili olacağından dolardaki yaşanacak gelişmeler altın tarafında hissedilebilir.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanan Tarım dışı İstihdam verisi 175 bin ile beklentilerin altında açıklandı. Bu durum dolar tarafını zayıflatırken, altın tarafını güçlendirdi.