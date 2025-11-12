Altının dalgalı seyri, son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüşler yatırımcıları da endişelendirdi. Altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasının ardından dünya devlerinden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. İsviçreli bankacılık devi, siyasi ve finansal riskler nedeniyle sene sonu altın tahminini yükseltti.

Altın yaşanılan ani düşüşlerin ardından haftaya yükselişle başladı. UBS'ye göre, artan siyasi ve finansal piyasa riskleri güvenli liman varlıklarına olan talebi sürdürdüğü için altın fiyatları ons başına 4 bin 700 dolara doğru artış yaşayabilir.

Bankanın stratejistleri tarafından yapılan değerlendirmelerde altında görülen son düşüşlerin yükseliş rallisine ufak bir mola verdiği vurgulandı.

Ulrike Hoffmann-Burchardi , "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının potansiyel sona ermesi risk iştahını desteklese bile altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

UBS ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası çerçevesinde uygulanan tarifelerin yasallığıyla ilgili bekleyen kararı etrafındaki belirsizliğe dikkat çekerek bunun "altına devam eden destek sağlaması gerektiğini" değerlendirmesinde bulundu.

UBS'ye göre, mali sürdürülebilirlik ve para biriminin değer kaybı endişelerinden dolayı yükselen küresel devlet borcu seviyeleri de altına olan talebi artırıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin en son verileri, yatırım akışları ve yenilenen merkez bankası alımlarının yönlendirmesiyle toplam talebin Eylül çeyreğinde rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi. Banka, bu yıl ve gelecek yıl altın talebinin 2011'den bu yana en güçlü olmasını öngüyor