Altına alternatif geliyor: Sadece 600 TL

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan son iş gücü istatistikleri, piyasalarda beklenmedik bir etki yarattı ve altın fiyatları, son bir ayın en yüksek düzeyine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Geçtiğimiz hafta, ons başına altın fiyatları %2,8'lik bir artışla 2.392 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme, altın piyasasında bir hareketliliğe neden oldu ve haftanın başında belirsiz bir seyir izleyen altın fiyatları, ayın zirvesine ulaştı. Özellikle ons altındaki bu yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve geçen hafta içinde %2'nin üzerinde bir artış yaşandı.

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte, altın fiyatlarındaki bu yükseliş, kuyumculara yeni satış fırsatları sundu. Özellikle, 600 lira civarında fiyatlandırılan 0,25 gram ağırlığındaki hediyelik altınlar, tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve piyasada yeni bir alternatif olarak öne çıktı.