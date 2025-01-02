Altına hile karıştı! Ayarı düşük altın üretip piyasaya sürmüşler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altına hile karıştı! Ayarı düşük altın üretip piyasaya sürmüşler

Diyarbakır'da düzenlenen "Milyem" operasyonunda, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

Kentte artan şikayetler üzerine, yalnızca darphane tarafından üretilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürerek kuyumcu esnafını ve vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi.

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9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

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3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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