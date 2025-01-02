Altına hile karıştı! Ayarı düşük altın üretip piyasaya sürmüşler

Kentte artan şikayetler üzerine, yalnızca darphane tarafından üretilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürerek kuyumcu esnafını ve vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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