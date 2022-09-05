5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altınbaş Üniversitesi personel alacak

Altınbaş Üniversitesi 9 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:36
Takip Et

Altınbaş Üniversitesi personel alacak

Altınbaş Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Başvuru dilekçesi (Resmî Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)

Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)

İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
1
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
2
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
3
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
4
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
5
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
7
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.