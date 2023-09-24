Editör: Murat Öztürk

Papatya ailesine ait olan altınbaşak otu geçmişten günümüze en sık kullanılan bitkidir. Özellikle alternatik tıpta hazırlanan bazı ilaçların ham maddesi olan altınbaşak otu hakkında merak edilenleri sizler için değerlendirdik. Peki altınbaşak otunun faydaları nelerdir? Altınbaşak otu çayı ne işe yarar? Kronik böbrek yetmezi yaşayanlara uzmanların önerdiği etkili ottur.

Amerika kökenli olan altınbaşak otunun birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlerinden bazılarında fazla nitrat bulunduğundan tüketildiğinde ölüme bile neden olabilir. Sarı renkte olan altınbaşak otları renklendirme amaçlı kullanılır. İyi seçilmiş kurutulmuş altınbaşak otunu aktarcılarda bulabilirsiniz. Geçmişten günümüzde bazı hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılır. Tüketimi M.Ö yıllara denk gelen altınbaşak tıp tarihine şahitlik etmiş tüm kitaplarda ham madde olarak kullanıldığına dair yazılar mevcuttur. Günümüzde de ilaç ve gıda sanayinde kullanılan altınabaşak otu, Akdeniz ikliminde rahatlıkla yetiştirilmektedir. Ancak yetişme şartları zordur. Üzerinde yapışkan bir madde olan bu ot çevrede zararlı ne varsa yapıştırır. Bu da faydasını yok eder. Altınbaşak yetiştiriciliği yapan bölgeler uygun koşullara dönüştürülür. Halk arasında Yahudiotu ve Altınasa gibi isimlerle adlandırılır.

ALTINBAŞAK OTUNUN YARARLARI NELERDİR

Altınbaşak otu kurutularak çay yapılır. Bu çay özellikle böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlayarak böbrek yetmezliği gibi hastalıkların önüne geçer. Aksi halde böbrek yetmezliği vücudun genel işleyişini olumsuz etkiler. El ve ayaklarda ödem toplanmasına neden olur. Ayrıca kusma, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi sindirimsel sağlık problemlerine zemin hazırlayabilir. Altınbaşak otunu hem çay olarak hem de herhangi bir çorba çeşidinin içine yarım kaşık ekleyerek tüketilebilir.

ALTINBAŞAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Altınbaşak otunun içinde flavon ve sponin maddelerinden oluşan P vitamini bulunmaktadır. Bu maddeler özellikle mesane ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlayan durumları engeller. Güçlü bir iltihap söktürücü etkiye sahip olduğundan idrar yolu ile vücuttan atar.

- Mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü oluşumlarının önüne geçer. Özellikle mide yaralarının ilerlemesini engeller. Sindirim problemlerinden en yaygın olanı gaz sıkışmasıdır. Bu da karın ağrısına mide bulantısına neden olur. Altınbaşak otu bu hastalıklara fayda sağlar.

- Egzama ve varis gibi cilt problemlerinde etkili olan altınbaşak otu, kontrollü tüketilmesi tavsiye edilir. Aksi halde fazla tüketilen altınbaşak otu yan etkilere neden olur.

- Günümüzde yaşlılara oranla gençlerde daha sık görülen kalp damar hastalıkları için fayda sağlar. Damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer. Ayrıca besin atıklarının kan yolu ile damarları tıkanması engellenir.

- Kronik uykusuzluk, stres ve çalışma koşullarına bağlı günümüzde giderek artmaktadır. Bu da vücudun fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Uykusuzluğa iyi gelen birçok doğal bitki vardır. Altınbaşak otu da bu otlardan etkili olanlar arasında yer alır.

- Ani başlayan kalp çarpıntısı bir diğer adıyla asabi çarpıntı, sinirlerden ve kan akışından kaynaklı yaşanan bir sağlık problemidir. Yapılan araştırmalarda aniden ortaya çıkan bu sağlık sorununu yatıştırmada etkili olan otun altınbaşak olduğu ortaya çıkarılmıştır.