Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Çiftin nikah törenine yakın dostları katılmıştı. Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarını bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

BOŞANIYORLAR!

Çiçeği burnunda çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı aldı. Ceylan, 1 hafta önce evden ayrıldı. Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekâlet verdi.

Pazartesi günü davanın açılacağı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacak.

Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan, birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları ifade edildi.

Ayrılığın nedeninin ise; yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu belirtildi.

Erbil’in, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti.

'BÜTÜN EŞLERİMİ ALDATTIM' DEMİŞTİ!

Ünlü şovmen; "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. O kişinin de 2001'de evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.