Altıncı hissi en güçlü üç burç açıklandı

Astrolojide sezgileriyle dikkat çeken bazı burçlar bulunmaktadır. Bu burçlar 3 burç olarak listelenmiştir.

İŞTE O ÜÇ BURÇ

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeç insanlarının tahmin yetenekleri güçlüdür. Altıncı hissi doğuştan kuvvetli olabilen bu insanlar, duygularıyla olayları hemen aydınlatabilirler. Bu sayede insanların gerçek yüzlerini de kolaylıkla fark edebilirler. Ayrıca Yengeç burç grubundaki insanlar tahmin yetenekleriyle insanların niteliklerini ve yeteneklerini analiz edebilirler.

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Akrep burcu insanları, su elementine ait bir burç grubunda yer alır ve neredeyse kandırılmaz olarak nitelendirilirler. Hayatları boyunca karşılaştıkları her olayı sorgulama eğilimindedirler ve Akrep burcundaki insanlar, doğuştan gelen güçlü bir altıncı hisse sahiptirler. Öngörüleri oldukça kuvvetli olabilir. İnsanlarla iletişim kurarken, tahmin yetenekleri sayesinde olayları erken bir şekilde çözümleyebilirler ve tanıştıkları kişileri analiz edebilme yetenekleri vardır.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT-20 MART)

Balık burcu insanları, sezgisel yetenekleriyle bilinen bir burç grubudur. Onlar, olayları önceden sezebilme yetenekleri sayesinde dikkat çekerler. İyi ya da kötü durumların geleceğini önceden hissedebilen Balık burcu insanları, doğuştan gelen güçlü altıncı hisse sahiptirler. Çevrelerindeki olayları anlama konusunda büyük bir kolaylıkla donatılmışlardır.