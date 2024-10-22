Altında ateş yüksek. Kapalıçarşı'da bakın gram altın ne kadar ?

Düzenleme: Mehmet Köpüklü
Altında ateş yüksek. Kapalıçarşı'da bakın gram altın ne kadar ?

Gram altın yeni güne 3 Bin 4 liradan başlarken, Kapalıçarşı'da makas çok açık. Gram altın 3 Bin 143 liradan fiyatlanıyor.

Yatırımcıların gözdesi altında ateş iyice yükseldi. Bir yana Orta Doğu'daki gerilim bir yanda küresel piyasalardaki gelişmeler, altını hep ön planda tutuyor. Gram altın güne 3 Bin 4 liradan başladı. Çeyrek Altın 4 bin 913 lira...Ancak Kapalıçarşı'da fiyatlar resmi piyasa gibi değil. Makas açık. Gram altın güne 3 Bin 143 liradan başladı. Makas açıklığı 140 liraya yakın...

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.004,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.913,7200 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.826,32 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.397,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.396,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.057,93 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.733,81 dolar

Kapalıçarşı'da gram altın güne rekorla başladı. Gram altın güne 3 bin 143 liradan merhaba dedi. Çeyrek altın 5 bin 129 liradan fiyatlandı. Tam altının fiyatı ise 20 bin 430 liradan işlem gördü.

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