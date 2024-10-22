Altında ateş yüksek. Kapalıçarşı'da bakın gram altın ne kadar ?

Yatırımcıların gözdesi altında ateş iyice yükseldi. Bir yana Orta Doğu'daki gerilim bir yanda küresel piyasalardaki gelişmeler, altını hep ön planda tutuyor. Gram altın güne 3 Bin 4 liradan başladı. Çeyrek Altın 4 bin 913 lira...Ancak Kapalıçarşı'da fiyatlar resmi piyasa gibi değil. Makas açık. Gram altın güne 3 Bin 143 liradan başladı. Makas açıklığı 140 liraya yakın...
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.004,55 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.913,7200 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.826,32 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.397,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.396,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.057,93 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.733,81 dolar
Kapalıçarşı'da gram altın güne rekorla başladı. Gram altın güne 3 bin 143 liradan merhaba dedi. Çeyrek altın 5 bin 129 liradan fiyatlandı. Tam altının fiyatı ise 20 bin 430 liradan işlem gördü.