Altında bayram rekoru. Türkiye tatildeyken yeni zirveleri gördü

Altın fiyatlarındaki yükseliş serisi devam ediyor. Spot ons altın fiyatı bugün 2 bin 395 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Vadeli ons altın fiyatı ise 2 bin 401 dolara yükseldi.

Gram altında da 2 bin 490 TL ile rekor seviye görüldü.

Dolar cinsi ons altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yükseliş oranı yüzde 15'i aştı. TL cinsi gram altın fiyatında yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 27'yi aştı.

ABD’DEN GELEN VERİLERE RAĞMEN YÜKSELDİ

Reuters'ta bugün "güvenli liman altın rekor yüksek seviyelere ulaştı, dördüncü haftalık kazancına yöneldi" başlığıyla yayımlanan haberde, altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni olarak jeopolitik gerilimlere ve merkez bankalarının alımlarına dikkat çekildi.

Haberde, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin, değerli metalin cazibesini azaltmadığına dikkat çekildi.

ABD'de son gelen veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihle ilgili piyasa beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu. Buna rağmen altın fiyatları rekor kırmaya devam etti.

Avustralya merkezli ACY Securities analisti Luca Santos, dünya genelinde devam eden savaşların ve artan gerilimlerin, merkez bankalarını güvenli liman olarak görülen altın alımına yönlendirdiğini, tarihte de hep böyle olduğunu dile getirdi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN KARARI ETKİLİ OLDU

Platin fiyatları bugün yüzde 0,7 artışla 986,65 doları, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 1049,83 doları gördü.

Öte yandan, dün beklendiği gibi faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının sinyalini vermesi de altın fiyatları için destekleyici oldu.

Öte yandan, spot gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 1'lik artışla 28,75 dolara yükseldi ve Şubat 2021 sonrasındaki üç yılı aşan dönemin zirvesini gördü.