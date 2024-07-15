Altında bu tuzağa düşen büyük kaybedecek. İslam Memiş üzerine basa basa uyardı

Altın ve para piyasalarının uzmanı ismi İslam Memiş, bu hafta itibarıyla altın fiyatlarında büyük bir dengeleme yaşanacağını belirtti.

Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcısını korkutan altın fiyatları, temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı.



Yatırımcıların yüzünü güldüren ons altın, son haftalarda yaşanan rallinin ardından 2418 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine göz kırparken, yükselişlerin ardından yatırımcılar için yeni destek ve direnç seviyeleri belli oldu.

Kapalıçarşı piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, ons altın tarafında haftanın geri kalanında büyük bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, altın fiyatlarının aşamalı olarak 3380 ve 3360 dolara kadar gerileyeceğini hatırlattı.

ALTIN SAHİPLERİ BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

İslam Memiş, kar satışları ve teknik düzenlemelerin sonrasında acemi yatırımcının panik ortamına sokulmasının hedeflendiğini söyleyerek, düşen fiyatlarla birlikte altını satanların Ağustos ayındaki rekor yükselişler geldiğinde büyük bir zarar edeceğini vurguladı.



İslam Memiş Ağustos'ta yeni rekorlar görüleceğini belirterek "Ancak Temmuz'da bu kadar agresif yükselişler yeterli. Bir süre altının dinlenmesi gerekiyor." diye konuştu