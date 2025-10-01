Altında bugün kıyamet kopacak. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altında bugün kıyamet kopacak. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir

Altın fiyatları, ABD’de federal hükümetin kapanması ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırdı. Ons altın 3.875 dolara, gram altın 5.160 TL’ye ulaştı.

ABD’de federal hükümetin kapanması ve Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın, gece saatlerinde 3.875 dolarla rekor kırarken, şu an 3.859 dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye’de ise gram altın, serbest piyasada 5.160 TL’den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatırımcıların altına yönelmesiyle 97,83’ten 97,73’e geriledi.

altinnnnn111-001.jpg

ABD’de Kongre ile Beyaz Saray arasındaki bütçe anlaşmazlığı, federal hükümetin kapanmasına yol açtı. Yaklaşık 750 bin federal çalışan zorunlu izne çıkarılırken, birçok kamu hizmeti askıya alındı. Ekonomistler, uzun süren bir belirsizliğin piyasaları daha da baskılayabileceğini ve yerel ekonomilere zarar verebileceğini belirtiyor. Bu siyasi kaos, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceği beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor. Analistler, faiz indirimlerinin altının cazibesini artırdığını ve fiyatlardaki oynaklığın devam edeceğini öngörüyor. Türkiye’de gram altın, ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 5.179 TL’lik rekor seviyesinden hafif gerileyerek 5.160 TL’ye indi. Çeyrek altın 8.450 TL, Cumhuriyet altını ise 34.200 TL civarında seyrediyor.

altinnnn-001.jpg

Küresel belirsizliklerin yanı sıra, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Çin’in ekonomik toparlanma çabaları da altın talebini artırıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede yüksek volatilite gösterebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin sürebileceğini ifade ediyor.

Son Haberler
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!
TRT muhabiri İsrail saldırısında öldürüldü!
TRT muhabiri İsrail saldırısında öldürüldü!
Keremcem aşka geldi! Sevgilisi ile verdiği poza beğeni yağdı
Keremcem aşka geldi! Sevgilisi ile verdiği poza beğeni yağdı
Borsa İstanbul’dan 7 şirket için flaş karar! Bugünden itibaren geçerli
Borsa İstanbul’dan 7 şirket için flaş karar! Bugünden itibaren geçerli