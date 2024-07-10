Altında bütün dengeler değişecek. Tedbirinizi alın diyerek uyardı

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Altında bütün dengeler değişecek. Tedbirinizi alın diyerek uyardı

Altın yatırımcısı olan herkesi ilgilendiriyor. Uzmanı tedbirinizi alın diyerek uyardı. Dikkat ibre tersine dönecek.HABERİN DEV

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