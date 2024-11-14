Altında düşüş görüldü! Güncel Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım 2024)

Milyonlarca yatırımcı ve vatandaş elindeki varlığı değerlendirmek için altın alım satım fiyatlarına bakıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının 14 Kasım fiyatı ne kadar?
ABD seçimlerinin Trump kazanması sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Ekonomistlere göre bu durumun ana sebebi Trump’ın savaşa karşın barışçıl açıklamaları oldu. Bu noktada altın fiyatlarında düşüşler görüldü.
Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu araştırmalarına girişti.
İşte 14 Kasım 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatları…
Gram altın satış fiyatı: 2 bin 984 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 870 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9 bin 734 TL
Tam altın satış fiyatı: 19 bin 399 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19 bin 384 TL
Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 297 TL
Ons altın satış fiyatı: 2 bin 560 dolar
NOT: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi verilmemektedir.