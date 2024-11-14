Altında düşüş görüldü! Güncel Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım 2024)

Milyonlarca yatırımcı ve vatandaş elindeki varlığı değerlendirmek için altın alım satım fiyatlarına bakıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının 14 Kasım fiyatı ne kadar?

ABD seçimlerinin Trump kazanması sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Ekonomistlere göre bu durumun ana sebebi Trump’ın savaşa karşın barışçıl açıklamaları oldu. Bu noktada altın fiyatlarında düşüşler görüldü.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu araştırmalarına girişti.

İşte 14 Kasım 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 984 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 870 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9 bin 734 TL

Tam altın satış fiyatı: 19 bin 399 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19 bin 384 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 297 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 560 dolar

NOT: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi verilmemektedir.