Son günlerde altın fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Hem uluslararası piyasalarda ons altın hem de gram altın değer kaybı yaşarken, yatırımcılar bu geri çekilmenin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu sürecin arkasında küresel manipülasyonlar, merkez bankalarının stratejik hamleleri ve piyasa algısının etkili olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci de başlattılar. Sosyal medyada işte altın yok, altın kuyrukları var algısı ciddi bir anlamda altın yatırımcılarının buraya yönlendirdiler ama ilginç olan bir şey var. Tekrar kasım ayı itibariyle Çin Merkez Bankası tekrar yeni bir vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın alımını durdurdu. Merkez bankalarda da bir hareketlilik var. Dolayısıyla yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Yine ekim ayında serbest piyasalarda gram altın tarafında 6.282 lira seviyesini gördük. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.282 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 3.995 dolar, gram altın 5537 lira seviyesinde. 2 haftalık süreç içerisinde yaklaşık 750 liradan fazla bir değer kaybı var. Yine önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu altın alımını durdurduğu için içeriye biraz daha altın vereceği için o Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. O işçilikler 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı. Ama yine panik yapmıyoruz, altın yatırımcısına diyorum ki işte kademeli alım fırsatı başladı. Yani bugün %25 alabilirsin. 2 haftalık süreç içerisinde bu kasım ayı içerisinde %25, %25 düştükçe toplayın. Tekrar Ocak ayı itibariyle bir yükseliş trendi karşımızda olabilir. Yani bu Kasım ayında gördüğümüz düşüşler kalıcı değil kısa vadede tekrar ocak ayı itibariyle yükseliş trendi bekliyoruz.

PUSLU HAVALARDA ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMANDIR

Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik gerilimler. Merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Birçok başlığımız var. Yani puslu havalarda altın her zaman güvenli limandır ama bugün itibariyle yatırımcılar artık kademeli alımlarına başlayabilir. Kasım ayı sonuna kadar bu alımlarını bitirebilir. Al unut modeli düşünülebilir ama elinde altın bulunduran yatırımcısı da panik yapmasın daha çok düşecek satılım demesin o ekim ayında alım yapanların yanlışını satış yapacaklar yapmasın, beklesin bu düşüşler kalıcı değil, geçici. O yüzden altın tarafında bu kasım ayında beklediğimiz ons altın tarafında 3850 devamında 3800 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkündür. Gram altın tarafında 5.500-5.400 lira bu seviyeleri yine beklemeye devam edeceğiz. Ama kademeli alım yapmak iyidir. Topyekün bütün birikimlere altın yapmak iyi bir şey değildir. Portföyleri yine çeşitlendireceğiz. Yine emtia fiyatlarında 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimiz uzun vadede devam ediyor. Yine 2026 yılında ons altın tarafında işte 4.880 dolar seviyesi, gram altın tarafında yıllık bazda yine 8.800 lira seviyesi hedef konumunda olmaya devam edecek. O yüzden altın fiyatlarının bugünlerdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak karşımızda duruyor.