Altında fırsat bekleyenler hazırlıklara başlasın! İslam Memiş tarih verdi

Açıklamaları ile adından söz ettiren altın yatırımcısı için Mart ayı tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş Mart ayında gram altında 3.300 liranın altındaki her rakamın alım fırsatı olduğunu belirtti.

İslam Memiş geçtiğimi hafta gram altında 180 liralık, ons altında 100 dolarlık bir geri çekilme görüldüğünü hatırlatarak "3.300 lira seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Ancak, dolar kurundan destek alan gram altın, 3.300 lira seviyesinin altına inerse yatırımcılar için kademeli alım fırsatı doğabilir. " dedi.

İslam Memiş gram altında Temmuz ayına kadar 3.700-3.800 lira seviyeleri görülebileceğini ancak yılın yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralığının hedeflenebileceğini belirtti.

NİSAN'DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET BEKLENİYOR

Özellikle düğün yapacaklar veya altın borcu olanların önümüzdeki haftaları iyi değerlendirmesini söyleyen İslam Memiş "Önümüzdeki haftalar önemli bir fırsat sunabilir. Nisan ayı itibarıyla gram altının tekrar yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor." diye konuştu.