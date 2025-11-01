Son günlerde sokakta, bankada, kuyumcuda kime kulak verseniz aynı soru: "Altında yükseliş bitti mi?"

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında insanlar altının peşinde. Kuyruklar uzuyor, talep patlamış durumda. Bankalar altın talebini karşılamakta zorlanıyor, piyasada adeta yeni bir “altına hücum” havası esiyor.

Ve evet, bu çılgınlık altını bir yıl içinde yaklaşık %75 yukarı taşıdı. Ancak bu rüzgâr son haftalarda terse döndü. Ons altın 4.350 dolarlardan 4.000 doların altına kadar geriledi. Panik başladı, fısıltılar yayıldı:

"Balon patladı mı?"

"Altında sert düşüş, yani şelale gelir mi?"

Bu soruların peşine düşmeden önce asıl meseleyi hatırlayalım: Altın neden 1.850 dolardan itibaren tırmanmaya başlamıştı?

Sanıldığı gibi bu yükselişi yalnızca Rusya-Ukrayna çatışması ya da Orta Doğu gerilimi tetiklemedi. O hikâyenin sadece bir perdesi. Asıl sahne daha derinde: Rezerv para savaşı.

Doların dünya ticaretindeki hâkimiyeti bilinen bir gerçek. FED, küresel finans sisteminin direksiyonunda oturuyor. Ancak Çin, Rusya, İran, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler -kısaca BRICS bloku- bu düzeni kabullenmiyor. Ellerindeki yerel para birimleriyle ABD dolarına meydan okuyamayacaklarını biliyorlar. Bu yüzden başka bir yol seçtiler: Altına dayalı dijital para birimi.

Bu proje masada ve ilerliyor. Bunun anlamı şu: Merkez bankalarının altın toplaması gerekiyordu, topladılar... ve hâlâ topluyorlar. Türkiye dahil dünyanın hiçbir kritik merkez bankası altın satmıyor. Herkes stok yapıyor. Çünkü herkes biliyor:

Dolar saltanatı er ya da geç sarsılacak.

Bugün bireysel yatırımcı altını “kazanç” için alırken; devletler altını "silah" olarak biriktiriyor. Ekonomik savaşların en ağır mühimmatı artık altın. Bu yüzden yaşadığımız düşüş, büyük resimde bir nefes aldırma operasyonundan ibaret olabilir.

Altının düşüş trendinin kalıcı olup olmadığını anlamak için grafiklere değil, merkez bankalarının kasalarına bakın. Eğer satmaya başlarlarsa işte o zaman korkun. Ama şimdilik tersi oluyor. Rezervler büyüyor, hazırlıklar tamamlanıyor, yeni para düzeninin provası devam ediyor.

Yakında bu savaş daha görünür olacak. O gün geldiğinde altın nerede olur, tahmin etmek bile zor. Belki de bugün konuşulan seviyeler sadece bir başlangıç olur.

Son söz?

Altın artık yalnızca “güvenli liman” değil; küresel güç mücadelesinin en stratejik cephanesi.

Düşer mi? Evet, dalga olur.

Ancak dünya kolay kolay bu savaştan ve altından vazgeçmez…