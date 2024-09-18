Altında geri sayım başladı. Piyasalar o saate kilitlendi

Küresel piyasaların radarında, ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. Fed'den 4 senenin ardından ilk defa faiz indirimi beklenirken altın rekor seviyeye yaklaştı.

Altın fiyatları son günlerde Fed’in beklentinin üzerinde bir hamle yapmasına karşın yüksek volatilite yaşadı.

Altının onsu yeni günde karışık bir seyir sergiliyor. Dünü 2.560 – 2.586 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.569 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 08.58’de 2.567 dolar seviyesinde bulunuyor.

4 Eylül’de 2.472 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak yukarı yönlü bir seyir sergileyen ons altın, bu yükseliş trendini bugüne taşıdı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altında ki karışık seyrin etkisiyle sessiz bir bekleyişte bulunuyor.

2 faktörden etkilenen gram altın, bugün kritik saate odaklandı. Piyasaların merakla beklediği önemli veri öncesinde gram tarafında hareketlilik beklenebilir.

Dünü 2.800 – 2.831 lira aralığında geçiren gram altın dünü 2.815 liradan geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2.815 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları ve resmi altın fiyatları arasındaki makas son günlerde açıldı. Kapalıçarşı2da 2.875 lira olan gram altın, resmi rakamlarda 2.815 lirada bulunuyor. Aradaki farkın 60 lira olduğu görülüyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen altın fiyatları bugün kritik veriye odaklandı. Piyasaların gözü kulağı bugün 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararı toplantısında. Fed’in faizleri 25 baz puan indirerek 4 yılın ardından gevşemeye başlaması bekleniyor. Fed’in kararının etkisiyle dolar endeksi ve altın fiyatlarında hareketlilik görülebilir.

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