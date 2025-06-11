Altında gramaj ve ayar oyunu! Uzman isim 'sakın' diyerek adres verdi

Mahmut Şahin, düğün sezonuyla birlikte artan ziynet eşyası alımlarında sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Şahin, gramaj ve ayar hileleriyle tüketicinin mağdur edildiğini belirterek, "Hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil" dedi.

TÜKETİCİLER SOSYAL MEDYADAN ALTIN ALIRKEN DİKKATLİ OLMALI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara tanıdıkları ve güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

DÜĞÜN SEZONU HAREKETLİLİK GETİRDİ

Şahin, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumculuk sektöründe de yoğunluk yaşandığını ifade etti. Yaz aylarında artan düğün organizasyonlarının ziynet eşyası talebini artırdığını belirten Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medya platformlarında fırsata çevirdiğini söyledi.

UZAKTAN SATIŞTA ALT YAPI SORUNU

Türkiye'de uzaktan satış sisteminin henüz sağlam bir altyapıya sahip olmadığını vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi:

"Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3'lük indirimler cazip kılıyor."

'HİLELERİ SARRAFLAR BİLE ÇÖZEMİYOR'

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların süslü ifadelerle tüketiciyi yanıltabileceğine dikkat çeken Mahmut Şahin, şöyle konuştu:

"Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil."

‘TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ OLARAK BİZ YARDIMCI OLAMAYIZ’

Şahin, uzaktan alışveriş yapılacaksa mutlaka kurumsal ve güvenilir firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili uyarılarını sürdüren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız."