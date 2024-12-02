Altında hareketli günler başladı! Uzman isim gram altında yıl sonu için rakam verdi

Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yıl sonu kaç lira olacağına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Faizde indirim beklentisi, dövizi bir miktar hareketlendirecektir. Bunun çarpan etkisi de hesaba katıldığında yıl sonunda 24 ayar altının gram fiyatı 3.400-3.500 TL olur” dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2024’ün son ayında girerken altın yatırımcısının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Aralık ayının etkenlerini sıralayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının yıl sonunda 3 bin 500 lira olabileceğini söyledi.

Mehmet Ali Yıldırımtürk Amerika’da yapılan seçimlerinin tamamlanmış olmasına karşın belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti.

ALTINDA BÜTÜN YOLLAR AMERİKA'YA ÇIKIYOR

Yıldırımtürk "Altında bütün yollar Amerika'ya çıkıyor. Amerika'da da yönetim değişecek. Yeni isimler yavaş yavaş belli olsa da uygulanacak ekonomi politikaları ve özellikle de dış politika konusunda belirsizlik sürüyor. Jeopolitik gerginliklerin de 2024'de olduğu gibi devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini destekleyebilir. Fakat aynı zamanda Amerika’da enflasyonun düşme eğilimi göstermesi, FED’in elini rahatlatmış durumda. Bu nedenle Aralık'ta faiz indirimi beklentisi var. Bu çerçevede 20 Ocak 2025’te Trump yönetimi göreve gelene kadar piyasalarda yumuşak dalgalanmalarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Belki de piyasalarda ‘Noel Baba Rallisi’ de etkili olur. Ama tabii burada Yılbaşı alışverişlerinin de altını desteklemesi söz konusu olabilir. Hızlı yükselişler hızlı düşüş getirmişti. Şimdi daha yavaş yükselişler, beraberinde düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. En azından 25 Aralık tarihine kadar piyasalarda altın yönündeki hareketlilik ve altının güçlü görünümü devam edecek diye düşünüyorum.”

İÇ PİYASALARDA SON DURUM

Yüksek enflasyon beklentisinin altına olan talebi artırdığını söyleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, açıklamasına şöyle devam etti:

“Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 38’lerden yüzde 44’lere revize etmesi vatandaşta enflasyonda düşüş beklentisini oluşturamadığını gördük. Hatta düşmeyecek beklentisi biraz daha artmış durumda. Bu durum da altına olan talebin sürmesini sağlıyor. Vatandaş, harcamalarından ayırdığı küçük miktarlarla altın almaya devam ediyor. 4 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi halinde altına yönelik talebin Aralık'ta da devam etmesine neden olacaktır” dedi.

DÖVİZDE DEĞİŞİM ALTINDA ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK

Yıldırımtürk, altının dış piyasalarda 2 bin 650 dolar/ons seviyesinin destek seviyesi olarak göründüğünü söyleyerek, “Muhtemelen 2 bin700 veya 2 bin720 dolar/ons seviyesi geçilirse 2 bin 750 dolar seviyesini test edecektir. Daha önceki beklentilerimle 2 bin 700 dolar/ons sene sonu beklentisini geçtiğimiz ay 2 bin750 olarak revize etmiştim. Yine de aynı rakamda duruyorum. İç piyasalarda özellikle 26 Aralık’ta 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisi var. Yani yüzde 50’den yüzde 48’e getirilmesi gösterge olarak piyasalara bir mesaj verme beklentisi dövizi de bir miktar hareketlendirebilir. Bunun çarpan etkisi de şu anda 3 bin 050-3 bin 075 seviyelerinde seyreden 24 ayar altının gram fiyatını 3 bin 400-3 bin 500 TL seviyelerine kadar toparlayabilir. Dolayısıyla altında bu ay içinde yine hareketli günler göreceğiz diye düşünüyorum." diye değerlendirmede bulundu