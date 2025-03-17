Altında hızlı bir yükseliş bekleyenler dikkat! Ünlü ekonomist uyardı

Yatırımcının her dönem güvenli liman olarak gördüğü altın, yükselişini sürdürüyor. Donald Trump'ın vergi tarifeler, Yemen'e düzenlenen saldırılar gibi jeopolitik riskler, değerli metallerin yükselişini güçlendiriyor.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altını gelecek dönemde yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini küresel piyasalardaki gelişmelerin ışığında Sözcü TV'de anlattı.

"REKOR OLABİLİR"

Filiz Eryılmaz, açıklamasında savaş ortamlarında altın fiyatlarında artış beklenebileceğini piyasaların haftaya hem ons hem de gramda altında rekorla başlayabileceğini söyledi.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları piyasaları rahatsız ettiğine dikkat çeken Eryılmaz "Bu saldırılar olmasaydı bir miktar düzeltmeler olabilirdi. Çarşamba günü de Fed var. Fed, faizi sabit bırakacak ancak karşımızda güçlü bir Fed var, Büyüme, enflasyon ve faiz konusunda yapılacak olan açıklamalar belirsiz olduğu için altına güç verebilir. " diye konuştu.

"ÖNERİM BİRKAÇ GÜNLÜK KAPANIŞI GÖRÜN"

Fed'in yarattığı belirsizlikler nedeni ile yatırımcıların risk almak istemeyebileceğini söyleyen Eryılmaz "Bu durumda belki bir miktar gerileme yaşanabilir. Bu noktada önerim şu; Altın daha da yükselecek diyerek elimizdeki yüklü parayla gidip kısa vadede altın almayalım, bence 3 bin doların üzerindeki altının seyrini görmek lazım. Bunun gram altına yansıması 3 bin 500 lira üstü bu seviyenin üstünde bir kaç günlük kapanışı görmek gerekli ki adımlar ona göre atılsın. " ifadelerini kullandı.

"ONS ALTIN 3600 DOLARA KADAR HIZLA GİDEBİLİR"

Ons altının 3 bin 60 dolara kadar hızla gidebileceğini öngören Eryılmaz "Ama eğer 2 bin 978 dolar altını görürsek, gramda 3 bin 500 altına inen bir altın varsa bu miktar daha düşüş gelebilir demek. Bu nedenle kenar çekilip beklemekte fayda var." dedi.