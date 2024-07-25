Altında ibre ters döndü. Yeni rekor olacak

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Altında ibre ters döndü. Yeni rekor olacak

Altın yatırımcısı olan herkesi ilgilendiriyor. Dikkat uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.

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