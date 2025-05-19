Altında ikinci dalga uyarısı! İslam Memiş 'Ben olsam' diyerek açıkladı

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ardından sert düşüş yaşayan altınla ilgili para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu. Memiş tarih verdi ve "O gün elinde nakit olanlar için tekrar alım fırsatı doğabilir" dedi.

Altın piyasasında geçen hafta yaşanan sert düşüş sonra, altını güvenli liman olarak gören yatırımcılar kara kara düşünmeye başladı.

Son haftada 4.000 lira seviyesinin altına düşen gram altın, haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarında düşüş yaşansa da, uzmanlar bu gerilemenin kalıcı olmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR"

İslam Memiş ise ikinci bir düşüşten bahsederek altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi.

Gram altında kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, gram altının 3.965 liraya kadar geriledikten sonra yeniden 4.147 liraya yükseldiğini hatırlatarak önümüzdeki günlerde 4.200 lira seviyesinin yeniden test edilebileceğini öngördü.

İslam Memiş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada altında düşüşlerin geçici olduğunu vurgulayarak, “Direnç seviyeleri test edildikten sonra ikinci bir düşüş yaşanabilir. O gün elinde nakit olanlar için tekrar alım fırsatı doğabilir. Ancak elimde altın olsaydı bu dönemde satmazdım” dedi.