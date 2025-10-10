Atın piyasası haftalardır süren sert yükselişlerine ara verdi. Çarşamba günü 4 bin 59 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla altında düşüş meydana geldi.

İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğuyla Gazze'de ateşkes anlamasına varması, Orta Doğu’da tansiyonu düşürdü.

Ons altın bu gece 3 bin 942 dolar seviyesine kadar sert geri çekilme yaşadı. Sabah seansında ise 3 bin 968 dolar seviyesine geldi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın bu gece 5 bin 290 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında ise 08.05'te 5 bin 347 lirada bulunuyor.

Altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Gram altın: Alış 5.346 lira Satış 5.347 lira

Çeyrek altın: Alış 9.102 lira Satış 9.287 lira

Yarım altın: Alış 18.200 lira Satış 18.554 lira

Tam altın: Alış 36.296 lira Satış 36.986

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Ateşkes anlaşması gümüş fiyatlarını da etkiledi. Dün 51,52 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons gümüş, 46,68 seviyesine geriledi. Bugün sabah seansında 49,54 dolarda bulunuyor.

Gram gümüş ise ons gümüş düşüşün etkisiyle sert düşüşle yaşadı. Gram gümüş 65,43 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında ise 66,48 liraya geriledi.