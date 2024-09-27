Altında kader günü. Herkes o saate kilitlendi

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta başlattığı rekor serisine bu hafta da devam etti. Altının onsu 19 Eylül tarihinde başlattığı tepki alımını kuvvetlendirerek rekor üstüne rekor kırdı.

Dünü 2665 – 2686 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2671 dolar seviyesinde kapattı. Hafta içinde ons altın 2686 dolar ile rekoru gördü. Haftanın son işlem gününde ise sabah seansında 08.53’te 2663 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki sakin seyir ve ons altındaki yatay hareketliliğin etkisiyle haftanın son işlem gününde sessiz bir bekleyişte bulunuyor.

Dünü 2913 – 2949 aralığında geçiren gram altın, günü 2932 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2926 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında ki uçurum git gide büyüyor. Kapalıçarşı’da yerinden oynayan tabelalarda gram altın 3083 liraya kadar yükseldi.

Altındaki yükselişi durdurabilmek artık mümkün değil. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle her gün yeni bir rekora imza atam altın fiyatları yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Altın almak isteyenler ise düşüşü bekleyerek alım fırsatını yakalamaya çalışıyor.

Sabah seansında ise 3070 lirada yükselişine devam ediyor. Resmi rakamlarla ile aradaki fark 144 liraya ulaştı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları ve altın tarafını etkiliyor. Son zamanlarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri gördü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımları piyasalar için büyük önem arz ediyor. Fed’in son toplantıda attığı gevşeme adımı altında ki yükselişi destekledi.

Dün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,0’lük büyüme gösterirken, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 218 bin büyüme gösterdi.

Bugün ABD tarafında TSİ 15.30’da kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek bu veri enflasyona yönelik sinyaller verebilir. Enflasyonda düşüş ya da yükselişin olabileceği ihtimali Fed’in faiz kararını etkileyen faktörlerin başında geliyor. Fed faiz kararlarını bu veriler ışığında belirliyor. Bu haber akışları piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

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