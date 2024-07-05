Altında kıyamet kopacak. Yeni rekora hazırlıklı olun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altında kıyamet kopacak. Yeni rekora hazırlıklı olun

Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiriyor. Dikkat yeni rekor için tarih verildi.

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