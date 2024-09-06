Altında kritik eşik. Kapalıçarşı'da gram altın bakın kaç lira oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik veriler öncesinde Ons Altın 2 Bin 500 doların üzerinde hareket ediyor. Ons altın 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı ile Resmi piyasa arasındaki makas da açılıyor. O makas 130 lira civarında...Gram altında kritik seviye aşılırken, yeni rekor da geldi.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN KAÇ LİRA

Ons altının 2 bin 517 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Kapalıçarşı'da gram altın yükselişte. Resmi piyasada 2 Bin 750 liradan işlem gören gram altın Kapalıçarşı'da 2 Bin 826 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altın Resmi olarak 4 Bin 497 liradan satışı gözükse de Kapalıçarşı piyasasında bu fiyata çeyrek altın bulmak mümkün değili. Çeyrek Altın Kapalıçarşı'da 4 Bin 610 liradan fiyatlanıyor. Yarım altın 9 bin 212 lira, tam altın ise 18 bin 367 liradan işlem görüyor.