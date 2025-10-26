Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Baydar, orta vadeli teknik göstergelerde 4 gündür aşağı yönlü sinyal alındığını belirtti. Özellikle ons altının 4057 dolar seviyesinin altında kapanış yapması durumunda, teknik olarak 3750 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlanabileceğini ifade etti.

Baydar, Japonya’daki siyasi belirsizlik ve Rusya’nın 2 milyar dolarlık altın alımı gibi gelişmelerin altını kısa sürede yukarı çektiğini, ancak bu yükselişin ardından ciddi kar satışlarının geldiğini söyledi. Fed’in altın rezervlerinde satışa gidebileceği yönündeki söylentiler ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması, piyasada kararsız bir hava oluşturdu.

ÖNÜMÜZDEKİ 20 İŞ GÜNÜNE DİKKAT

Altın fiyatlarında son günlerde dar bantta hareket gözlemlendiğini belirten Baydar, “Grafiklerde adeta bir çizgi oluştu, bu doğal bir piyasa hareketi değil. Herkes beklemeye geçti” dedi. Önümüzdeki 20 iş günü içinde altın fiyatlarında yeni aşağı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini belirten Baydar, Fed’in faiz indirimi kararı ve Trump’ın Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmenin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Ekonomist Hikmet Baydar şöyle konuştu:

Trump'ın Çin Devlet Başkanı ile tarifelerle ilgili toplantısı var ve değerli kaynaklarla ilgili bazı toplantılar yapacaklar. Dolayısıyla bu toplantılardan sonuç alınamazsa cumartesiden sonra ayın 1'inden sonra dünyada çok önemli gelişmeler olacak. Çünkü bir anda tekrar yüklü miktarda Çin'e gümrük vergileri başlıyor. Bakalım Çin nasıl cevap verecek? O da çok önemli, dolayısıyla piyasa bu görüşmeyi bekliyor. Trump ile Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı? Ayrıca bu enflasyona rağmen Fed faizleri düşürecek mi düşürmeyecek mi? Bu iki haber yatırımcıları kararsız hale getiriyor. Ama altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ediyor. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yani 20 iş günü diyebiliriz buna önümüzdeki süreçte 20 iş günü içerisinde altında yeni aşağı hareketler söz konusu olabilir. Ama bu beklediğimiz haberler eğer olumlu yönde gelişirse o zaman tabii piyasalar buna daha farklı reaksiyon verecektir.